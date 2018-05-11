Cep Telefonlarındaki Sesli Asistanlarda Büyük Tehlike! İsteğiniz Dışında Para Transferi Yapabilir

Milyonlarca kişinin çoğunlukla cep telefonlarında kullandığı sesli asistanlarda bir açık ortaya çıktı. Siri ve Alexa gibi akıllı asistanların düşük frekansla, insanların duymayacağı şekilde komut alabildiği ortaya çıktı. Bu komutlarla para transferi, internet dolaşımı gibi işlemler yapılabiliyor.

DÜŞÜK SES FREKANSINDA KOMUT ALABİLİYOR

Siri, Alexa gibi akıllı asistanların düşük frekansla komut alabildiği ortaya çıktı. 20 hertz'den düşük yani insanın duyamayacağı frekanslardaki komutlarla akıllı asistan telefon araması yapıyor, internette dolaşıyor. Hatta insanların bilgisi olmadan kredi kartlarıyla alışveriş yapılabiliyor. Hatta bu frekansla alınan komut, telefonda aktif değilse bile aktif hale getirilebiliyor ve sizin haberiniz olmadan telefonda çeşitli işlemleri yapabiliyor.

BİLGİNİZ DIŞINDA İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPABİLİR

2016'dan beri araştırmayı yürüten Amerikan Berkeley Üniversitesi sonuçların daha da büyük olabileceğini açıkladı. Dinlenilen müziklerin arasında gizlenebilen komutlar, akıllı asistanın internet alışverişi yapmasını sağlayabilir.

Araştırmalara göre Siri, Google Asistan ve Alexa'nın yer aldığı elektronik cihazların sayısı 2021'de insan nüfusunu geçecek. Uzmanlar olası tehditler karşısında üretici firmaları uyararak önlem alınması gerektiğini belirtiyor.