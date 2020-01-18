Cenk Tosun'un golünün ardından İngilizler "Türkiye" diye bağırdı
Cenk Tosun'un Manchester City'ye attığı golden sonra İngiliz taraftarlar, "Türkiye" diye tempo tuttu.
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City, kendi sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalırken milli oyuncu Cenk Tosun, Crystal Palace adına ilk golünü kaydetti. Bu sonucun ardından Crystal Palace, üst üste 4'üncü beraberliğini alırken, puanını 30'a çıkarttı.
GÖRÜNTÜLERİ HİKMET KARAMAN PAYLAŞTI
Yeni takımıyla ilk kez ilk 11 başladığı maçta ağları havalandıran Cenk, İngiltere'de gündem oldu. Crystal Palacelı taraftarlar, yıldız oyuncunun golünden sonra "Türkiye" diye bağırmaya başladı. Bu anları maçı statta izleyen Teknik Direktör Hikmet Karaman sosyal medya hesabından paylaştı. Karaman maçın ardından Cenk'in taraftarlarla fotoğraf çektirdiği anları da paylaştı.
Haber Videosu: Cenk Tosun'un golünün ardından İngilizler 'Türkiye' diye bağırdı
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helal sana cengoCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Cenk yetenekli bir futbolcu değil sadece çalışkan bir futbolcu burdan öteye level atlamaz kimse beklemesin orada kalıp bu düzeyde olursa onun için büyük başarı ama hiç zannetmiyorum sezon sonu beşiktaşın yolunu tutarCevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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Bu adam gurur tablosu keşke hep Beşiktaş’ta kalsaydıCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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1 tane adam bağırmış bunu haber diye yapıyorsunuzCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Masallah. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ula koskoca stadda bir kişi Türkiye diye bağırdı diye böyle başlıkmı olur ya. . . hem bizim onların Türkiye diye bağırmasına ihtiyacımızmı var. . . bırakın artık kardeşim bu eziklik kompleksini kaçıncı yy da yaşıyoruz hala o bize Türk dedi bu bize Türk dedi hiç bir toplumda yok inanın böyle birşey. . . bu kompleksten artık kurtulmamız lazım. . . ben bi tane ispanyolun ooo Türkler bize ispanyol dedi diye sevindiğini görmedim yada bi almanın nedir yani derdiniz neCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Bence ''Turkey'' deyip alay etmişlerdir.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Kendimizi nelerle avutuyoruzCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bir defa ingilizler turkiya diye bağırmaz kimi kandırıyorsunuz o şahıs yabancı ingiliz değilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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biz de inandık:)Cevap Yaz Yayından Kaldır