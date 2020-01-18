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Cenk Tosun'un golünün ardından İngilizler "Türkiye" diye bağırdı

Cenk Tosun'un Manchester City'ye attığı golden sonra İngiliz taraftarlar, "Türkiye" diye tempo tuttu.

18.01.2020 21:49 | Son Güncelleme: 18.01.2020 21:56
Cenk Tosun'un golünün ardından İngilizler

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında , kendi sahasında ile 2-2 berabere kalırken milli oyuncu , Crystal Palace adına ilk golünü kaydetti. Bu sonucun ardından Crystal Palace, üst üste 4'üncü beraberliğini alırken, puanını 30'a çıkarttı.

GÖRÜNTÜLERİ HİKMET KARAMAN PAYLAŞTI

Yeni takımıyla ilk kez ilk 11 başladığı maçta ağları havalandıran Cenk, İngiltere'de gündem oldu. Crystal Palacelı taraftarlar, yıldız oyuncunun golünden sonra "" diye bağırmaya başladı. Bu anları maçı statta izleyen Teknik Direktör Hikmet Karaman sosyal medya hesabından paylaştı. Karaman maçın ardından Cenk'in taraftarlarla fotoğraf çektirdiği anları da paylaştı.


Haber Videosu

: Cenk Tosun'un golünün ardından İngilizler 'Türkiye' diye bağırdı
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HABER YORUMLARI (12)

  • MRS.FUTBOL:
    Cenk yetenekli bir futbolcu değil sadece çalışkan bir futbolcu burdan öteye level atlamaz kimse beklemesin orada kalıp bu düzeyde olursa onun için büyük başarı ama hiç zannetmiyorum sezon sonu beşiktaşın yolunu tutar
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  • BU KOMPLEKSTEN KURTULUN ARTIK:
    ula koskoca stadda bir kişi Türkiye diye bağırdı diye böyle başlıkmı olur ya. . . hem bizim onların Türkiye diye bağırmasına ihtiyacımızmı var. . . bırakın artık kardeşim bu eziklik kompleksini kaçıncı yy da yaşıyoruz hala o bize Türk dedi bu bize Türk dedi hiç bir toplumda yok inanın böyle birşey. . . bu kompleksten artık kurtulmamız lazım. . . ben bi tane ispanyolun ooo Türkler bize ispanyol dedi diye sevindiğini görmedim yada bi almanın nedir yani derdiniz ne
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  • DÜŞÜNEN İNSAN:
    bir defa ingilizler turkiya diye bağırmaz kimi kandırıyorsunuz o şahıs yabancı ingiliz değil
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