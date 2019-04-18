Cenk Tosun: Türkiye'de Sadece Beşiktaş'ta Oynarım

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan golcü oyuncu Cenk Tosun'un adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Milli golcü, kulübüne "Türkiye'den teklifleri değerlendiriyorsanız, sadece Beşiktaş olur" dediği belirtildi.

Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'un sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde…

Yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de var. Başkan Ali Koç'un transferi için devreye girdiği belirtilen Cenk, konuyla ilgili İngiliz ekibiyle bir görüşme yaptı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Golcü oyuncu bu görüşmede, "Türkiye'den gelen teklifleri değerlendiriyorsanız sadece Beşiktaş olur" diyerek Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı.

Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman ise hayalini kurduğu Burak Yılmaz- Cenk Tosun forvet hattı için yakın takipte. Forvet bölgesinde Burak Yılmaz, Cenk Tosun ve Güven Yalçın üçlüsüyle yeni sezon hedefi kuran Fikret Orman, bu transfer için nabız yokluyor.

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