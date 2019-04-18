Cenk Tosun: Türkiye'de Sadece Beşiktaş'ta Oynarım
Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan golcü oyuncu Cenk Tosun'un adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Milli golcü, kulübüne "Türkiye'den teklifleri değerlendiriyorsanız, sadece Beşiktaş olur" dediği belirtildi.
Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'un sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde…
Yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de var. Başkan Ali Koç'un transferi için devreye girdiği belirtilen Cenk, konuyla ilgili İngiliz ekibiyle bir görüşme yaptı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Golcü oyuncu bu görüşmede, "Türkiye'den gelen teklifleri değerlendiriyorsanız sadece Beşiktaş olur" diyerek Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı.
Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman ise hayalini kurduğu Burak Yılmaz- Cenk Tosun forvet hattı için yakın takipte. Forvet bölgesinde Burak Yılmaz, Cenk Tosun ve Güven Yalçın üçlüsüyle yeni sezon hedefi kuran Fikret Orman, bu transfer için nabız yokluyor.
YORUMLAR (14)
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cenk diye yazılık adam diye okunurCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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LAN BIRAK BU İŞLERİ PARAYI ALDIN MI NASIL KOŞARSIN VAR YACevap Yaz 1 4 Yayından KaldırBJKLİ: Koşsaydi antepteyken kosardi birader başkanına posta koyup bjk ye gelmiş ADAM. Karakter önemli her kişi de değil er kişide bulunurYayından Kaldır
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bu adam zaten beni fitik etti, bundan golcu molcu olmaz, sakin bunu almayinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ZATEN SENİN KUMAŞIN 8 TAŞA YETER TOSUNCUK , GİT KUMDA OYNA ÇÖP BATMASIN.Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır