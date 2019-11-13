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Cenk Tosun, İzlanda maçında forma giyemeyecek!

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosunda bulunan Cenk Tosun, sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

13.11.2019 18:47 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:59
Cenk Tosun, İzlanda maçında forma giyemeyecek!

A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 'yı konuk edeceği maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Everton forması giyen milli oyuncu , sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda ve maçlarının aday kadrosunda yer verdiği golcü oyuncu Cenk Tosun, sakatlığından dolayı bu iki müsabakada yer alamayacak.

ŞENOL GÜNEŞ DE AÇIKLADI

TRT Spor'a konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Cenk Tosun'un maalesef sakatlığı var ama daha ben bile konuşmadan haberler çok hızlı çıkıyor. İzlanda bizden daha iyi çalışıyor. Kamplarında kuş bile uçmuyor ama bizimkinde cirit atılıyor. Profesyonel anlamda eksiklik tabi" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Cenk Tosun, İzlanda maçında forma giyemeyecek!
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