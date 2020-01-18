Cenk Tosun attı, sosyal medya yıkıldı

18.01.2020 19:09 | Son Güncelleme: 18.01.2020 19:09

Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City'ye konuk oldu. Maçın 39. dakikasında milli oyuncumuz Cenk Tosun, Cahill'in indirdiği topta ağları havalandırdı. Golcü oyuncu yeni takımıyla ilk golünü atmış oldu.Cenk Tosun, bu gol sonrasında Twitter'da trend topic oldu. Kısa süre içinde milli oyuncumuz ile ilgili binlerce tweet atıldı.