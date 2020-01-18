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Cenk Tosun attı, sosyal medya yıkıldı

Milli oyuncumuz Cenk Tosun, karşılaşmanın 39. dakikasında Manchester City ağlarını havalandırdı. Crstyal Palace kariyerinin ilk golünü atan Cenk, bu gol sonrasında Twitter'da trend topic oldu.

18.01.2020 19:09 | Son Güncelleme: 18.01.2020 19:09
Cenk Tosun attı, sosyal medya yıkıldı

Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında 'ye konuk oldu. Maçın 39. dakikasında milli oyuncumuz , Cahill'in indirdiği topta ağları havalandırdı. Golcü oyuncu yeni takımıyla ilk golünü atmış oldu.Cenk Tosun, bu gol sonrasında 'da trend topic oldu. Kısa süre içinde milli oyuncumuz ile ilgili binlerce tweet atıldı.

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