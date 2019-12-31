Cenk Gönen'den Beşiktaş açıklaması: İnşallah bir daha nasip olur
La Liga ekibi Malaga'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Cenk Gönen, Beşiktaş'a geri döneceği yönündeki haberler ve taraftarların tepkisi üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
En son Malaga'dan ayrılan ve devre arasında Beşiktaş'ta geri döneceği konuşulan Cenk Gönen, sosyal medyada kendisine gösterilen tepkiler nedeniyle kişisel Instagram hesabından açıklama yaptı.
Cenk Gönen, hiç bir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve Beşiktaş'tan ayrılış sürecinin kendisi ile ilgili bir konu olmadığını belirterek 'kutsal' olarak nitelendirdiği siyah beyazlı formayı tekrar giymenin nasip olmasını dilediğini söyledi.
Cenk Gönen'in açıklamaları şu şekilde:
"Benim Beşiktaş'tan neden ayrılmak zorunda kaldığımı tam olarak bilmeyen ve bilmesine rağmen anlayamayanları aklı selim olmaya davet ediyorum.Ayrılma niyetim olsa sözleşmem biterken neden 4 sene daha yeni sözleşme imzalayayım? Yani sözleşme yenilediğim takımımdan o dönemin teknik heyetinin kararından dolayı ayrılmak ve gönderilmek zorunda kaldım.Beşi·ktaş benim rahmetli babamın takımıdır.Ben abimle çocukluğumuzda Beşiktaş maçlarında gol attığımızda oturduğumuz yeri bile deği·şti·remezdi·k uğur için. Hiçbir şey göründüğü gi·bi· değil bu hayatta. Bir gün yeniden nasip olur inşallah o kutsal forma. Olmasa da o şanlı formayı 5 sene terletmek hayatım boyunca hep gururla anacağım en güzel anım. Beşiktaş ile farklı şekilde anılmak beni· fazlasıyla üzüyor. Herkese sevgi ve saygılar."
Haber Videosu: Cenk Gönen'den Beşiktaş açıklaması: İnşallah bir daha nasip olur
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Karius ile iyi bir ikili olurlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Beşiktaşlı olman yeterCevap Yaz Yayından Kaldır
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DERDİMİZ TRANSFER DEĞİL,CÜNEYT VE METE FACİASI DERDİMİZ. VAR KAYITLARINI AÇIKLA TFF. UNUTTURMAYACAĞIZ BU DEFA FENERİN FEDERASYONUNACevap Yaz Yayından Kaldır
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GS NİYE GELDİN O ZAMAN DÜZMECE BUNLARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fabrii gelmeliiiiii gerisi çöpCevap Yaz Yayından Kaldır
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Beşiktaşlı olman benim için en büyük kriter. Allah gönlüne göre versin kardeşimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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EN BÜYÜK FENER1 1 Yayından Kaldır
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VOLKAN BABACAN GELSİN UEDEK KALECİ OLARAKCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Cenk kardeş Allah korusun. Geri gelirsin felan. Bu yaşta daha top tutmayı bilmiyorsun. Halı sahada oyna benceCevap Yaz 3 Yayından Kaldır