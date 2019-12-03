: Cenk Ergün: Arda Turan Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi görünüyor

03.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:05

Bir dönem Galatasaray'da Futbol Direktörü olarak görev alan Cenk Ergün, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Cenk Ergün, 1-1 biten Trabzonspor maçıyla ilgili olarak, "Galatasaray toparlayacaktır. Buna en başından beri inanıyorum. Takımların inişleri ve çıkışları olur. Galatasaray'da da futbolcuların beklentilerin altında kaldığı, maçlarda kolay gole ulaşamadığı bir dönem. Trabzon maçını kontrol altında tutabilmek önemliydi. Galatasaraylı oyuncular ısrarla topa hakim olup gol fırsatı aradı. Galatasaray, "ben bu işi burada bırakmam" mesajını verdi. Ligde artık puanlar çok kolay kaybediliyor. Galatasaray, yarışın içinde durduğu sürece yarışın en büyük adaylarından biri olacaktır. Trabzonspor için de bu öyle" dedi.

"ŞİMDİ GERİ DÖNÜŞ VAKTİ"

Falcao'nun milli takım mesaisi sonrası transferi sebebiyle Galatasaray ile yaz kampına çıkamadığını hatırlatan Ergün, "Geçen sezon Falcao'nun full bir Monaco dönemi var. Yaz döneminde milli takım mesaisi harcadı. Sezon başı kampına katılmadı. Takımında da riske edilmedi. Sakatlık transferi bozabilirdi. Falcao, sıkıntılı bir dönemden geçerek oynadı. Üst üste maçlar oynadı ve sakatlığı ortaya çıktı. Şimdi geri dönüş vakti. Herkes şimdi, "sakatlık nüksetmesin" diyor. Fatih Terim sakatlık konusunda ince hesaplar yapıyor. Böyle bir teknik ekip ve sağlık ekibi var. Falcao, oynayacak aşamaya gelmese oynatılmaz. Galatasaray, oynayabilecek durumda oynatır." şeklinde konuştu.

"OCAK'TA GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK GİBİ GELİYOR"

Galatasaray'ın eski futbol direktörü son olarak Belhanda ve Arda Turan hakkında da yorum yaptı: "Belhanda konusunda da menajeriyle konuşmadım. Hassas konular. Devre arası transferinde operasyonlar yapması lazım. Ben de takipteyim. Onyekuru tarzı bir oyuncu kadroya katılabilir. Arda Turan konusunda da kimseyle bir konuşmam olmadı. Yanlış anlaşılmasın. Ama gördüklerim ve takip ettiklerimden Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi geliyor."

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