Cengiz Ünder'in korku dolu anları: Hayatta binmem
A Milli Takım oyuncularının hızlı trene binerken görüntüleri izleyenleri güldürdü. Milli yıldızlarımızdan olan Cengiz Ünder'in korktuğu için hızlı trene binmek istememesi dikkatlerden kaçmadı.
A Milli Futbol Takımımız, Belek'te "Hyper Coaster" isimli hızlı trene bindi. Binmeyen isimler, binen arkadaşlarını monitör karşısında takip etti.
Roma'da forma giyen A Milli Takım'ın yıldızlarından Cengiz Ünder ise günün en ilginç anlarını yaşadı. Ünder, hızlı trene bindikten sonra "Açsana abi açsana" diyerek görevliyi çağırdı ve hızlı trenden indi. Daha sonra basın mensuplarının "Cengiz ne oldu?" sorusuna ise yıldız isim "Ben hayatta binemem" diyerek alandan uzaklaştı.
Yıldız isim son olarak alandan çıkarken Şenol Güneş milli futbolcuyu teselli etti.
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