Cem Yılmaz'dan Fener Ol için ücretsiz gösteri!

Fenerbahçe'nin başlattığı Fener Ol kampanyasında birçok ünlü isimden destek gelmişti. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da, Fenerbahçe'nin hem kampanyasına destek olan hem de gönüllü olarak çalışan şanslı 2 bin taraftara, 9 Ekim tarihinden ücretsiz bir gösteri yapacak.

23.09.2019 11:23

Fenerbahçe'de Fener Ol projesi tekrar hareketleniyor. Proje kapsamında Fenerbahçeli ünlü komedyen Cem Yılmaz, 9 Ekim'de 2 bin sarı-lacivertliye özel gösterim yapacak.

Mayıs ayında Cem Yılmaz'ın da katılımıyla Fener Ol projesi kapsamında yapılan "Win win" programının talihlileri 9 Ekim'de Tim Show Center'da ünlü komedyenin gösterisini izleyecek.

Yaklaşık 2 bin Fenerbahçeli'nin geçireceği komedi dolu gecede, Fener Ol'a katılan 500 şanslı taraftar yer alacak. Projede çalışan 1000'e yakın gönüllü de Cem Yılmaz'ı izleyecek. Yönetim, kongre üyesi, sporcular ve aileleri için de 500 bilet ayrıldı.

Başkan Ali Koç'un da bizzat katılacağı gecede Fener Ol'a tekrar hız verilecek. Büyük sürprizlere olacağı gecede hediyeler de verilecek.

MİLLİ ARA OLUNCA YAPILACAK

Yönetim bu gösteriyle tekrar hızlandıracağız Fener Ol projesi için Galatasaray ve Antalyaspor maçlarını çok önemsiyor. Bu iki maçta alınacak galibiyetlere milli araya lider girmeyi hedefleyen yönetim, bu moralle Fener Ol projesine katılımın artacağını düşünüyor.

KULÜBE MALİYETİ OLMAYACAK

Cem Yılmaz'ın gösterisinin kulübe hiçbir maliyeti olmayacak. Ünlü komedyen, tamamen kendi isteğiyle bu gösteriyi ücretsiz yapacak. Salonun parası da kulübe yansımayacak. Yönetim kurulu üyeleri salon parasını kendi cebinden ödeyecek.

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YORUMLAR (7)

  • SİNAN:
    İyi bir taraftarım takımımın maçlarını takip etmeye çalışırım ama çocuklarımın rızkını milyon dolar kazanan adamların maaşına katkıda bulunsun diye yollayamam , yollarsam bunu Allah''ta sorar kulu''da akıllı olun.
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  • ÖZGÜR S:
    DERME ÇATMA EVDE OTURAN ŞEHİT AİLELERİ, SAĞLIĞINA KAVUŞMAK İÇİN PARAYA İHTİYAÇ DUYAN İNSANLAR. AFRİKA DA BİR YUDUM TEMİZ SUYA İHTİYAÇ DUYAN İNSANLAR. SİZLER DEĞİL FENEVBAHÇE ÖNEMLİ
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  • MAŞALLAH:
    TÜRKİYENİN EN ZENGİN AİLESİ ALİ KOÇ BAŞKAN OLDU FB YE, , , EL AÇIYORLAR HERKESE ARKADAŞ
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