Çaykur Rizesporlu Taraftarlardan Yetersiz Bakiye Tezahüratı!

Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Medipol Başakşehir ile ikinci Galatasaray arasındaki puan farkı 3 oldu.

3. İstanbul Fatih Terim Stadında kendilerine ayrılan tribünü dolduran Çaykur Rizespor'a gönül veren taraftarlar, maç içinde sık sık "Yetersiz bakiye" tezahüratında bulundu. Rizesporluların bu tezahüratı, sosyal medyada da yankı buldu.