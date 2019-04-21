Çaykur Rizesporlu Taraftarlardan Yetersiz Bakiye Tezahüratı!

Çaykur Rizesporlu taraftarlar, 1-1 biten Medipol Başakşehir maçında sık sık "Yetersiz bakiye" tezahüratında bulundu.

Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Medipol Başakşehir ile ikinci Galatasaray arasındaki puan farkı 3 oldu.

3. İstanbul Fatih Terim Stadında kendilerine ayrılan tribünü dolduran Çaykur Rizespor'a gönül veren taraftarlar, maç içinde sık sık "Yetersiz bakiye" tezahüratında bulundu. Rizesporluların bu tezahüratı, sosyal medyada da yankı buldu.

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