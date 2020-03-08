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Aytemiz Alanyaspor, Komando, Çaykur, Spor

Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı

Çaykur Rizespor'un Aytemiz Alanyaspor'u sahasında ağırladığı mücadelede, Rizesporlu oyuncular seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıkıp, İstiklal Marşı'nı bayrağa dönerek okudu.

08.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:32
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı

Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, teknik direktörü Ünal Karaman ve oyuncuları, Bahar Kalkanı harekatı şehitlerini anmak için seremonide askeri kıyafetlerle yer aldı.

KOMANDO BERESİ TAKIP, ASKER MONTU GİYDİLER

Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka öncesi gerçekleştirilen seremoniye ev sahibi ekip oyuncuları, kafalarında jandarma komando beresi ve kollarında uzman çavuş rütbe armaları yer alan montlar giymiş olarak çıkarken, İstiklal Marşı'nı da Türk bayrağına dönerek okudu.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın yedek kulübesinde, başkan Hasan Kartal'ın ise protokol tribününde asker parkası ve kepiyle yer aldığı görüldü.

Ayrıca, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adem Amaç, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da protokol tribününde asker parkası ile kepi giymiş olarak bulundu.

Öte yandan, Çaykur Rizespor oyuncuları ısınmaya da üzerinde Türk bayrağı olan tişörtler giyerek çıktı.

Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı

Haberin Videosu:

Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı

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Haber Yorumları (4)
MUSTAFA CAN: Helal olsun aslanlar. Yakışmış.
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
VATANDAŞ: aslan parçaları bee
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
HASAN: Takımda kaç Türk Futbolcu var acaba
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
YUSUF: ADAM ADAM ADAM. . . .
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
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