Çaykur Rizespor'un Çıkışı Sürüyor, Yeni Malatya Engelini de Aştılar!
Süper Ligde Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti ve ligin ikinci yarısındaki çıkışını sürdürdü.
Süper Ligde Çaykur Rizespor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve ligin ikinci yarısında oynadığı 6. maçta 5. galibiyetini elde etti. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri Aatif Chahechouhe, Vedat Muriqi ve Prejuce Nakoulma kaydetti.
RİZESPOR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK
Puanını 28'e çıkaran Çaykur Rizespor, önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak. 34 puanda kalan Yeni Malatyaspor ise Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
YORUMLAR (8)
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Malatyanın havası söndü artıkCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Okan hoca varsa problem yok adam gittiği yerde iş yapıyorCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırDURBUNSUZ: Bu hafta okan hocanin yardimcisi huseyin göcekti iyi ikiliydiYayından Kaldır
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yenildinizmi hakaemi suçlayın ne iyi vallaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Hakem bizide görecekmiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır