Çaykur Rizespor'un Çıkışı Sürüyor, Yeni Malatya Engelini de Aştılar!

Süper Ligde Çaykur Rizespor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve ligin ikinci yarısında oynadığı 6. maçta 5. galibiyetini elde etti. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri Aatif Chahechouhe, Vedat Muriqi ve Prejuce Nakoulma kaydetti.

RİZESPOR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK

Puanını 28'e çıkaran Çaykur Rizespor, önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak. 34 puanda kalan Yeni Malatyaspor ise Göztepe ile karşı karşıya gelecek.