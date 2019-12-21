: Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti

21.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:03

Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-0 kazandı. Rizespor'un gollerini 6. dakikada Oğulcan Çağlayan ile 72'de Umar Aminu kaydetti.

RİZE HAFTAYA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAK

Yeni Malatyaspor 23 puanda kalarak 5. mağlubiyetini aldı. Çaykur Rizespor ise bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetine ulaştı ve 20 puana çıktı. Önümüzdeki hafta Malatyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Haber Videosu