Haberler » Spor » Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti - Spor

Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

21.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:03
Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti

Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-0 kazandı. Rizespor'un gollerini 6. dakikada Oğulcan Çağlayan ile 72'de Umar Aminu kaydetti.

RİZE HAFTAYA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAK

Yeni Malatyaspor 23 puanda kalarak 5. mağlubiyetini aldı. Çaykur Rizespor ise bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetine ulaştı ve 20 puana çıktı. Önümüzdeki hafta Malatyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.


Haber Videosu

: Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler