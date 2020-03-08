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Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldılar

Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere kaldı.

08.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:09
Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldılar

Süper Lig'in 25. haftasında, yeni teknik direktörü Ünal Karaman ile Çaykur Rizespor, evinde son haftaların düşüş yaşayan ekibi Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Alanyaspor 35. dakikada Bammou'nun golüyle öne geçerken, Rizespor'a beraberliği getiren gol, 61. dakikada Samudio'dan geldi.

ALANYASPOR'UN SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

Bu sonucun ardından son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle galibiyet hasreti 5 maça çıkan Alanyaspor 40 puanda kaldı. 4 maç sonra puan alan Rizespor ise 25 puana yükseldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor evinde Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor ise deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.

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