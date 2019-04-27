Çaykur Rizespor Evinde Sivasspor İle Golsüz Berabere Kaldı

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki ekipte aradığı golü bulamayınca maç başladığı gibi golsüz berabere bitti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının 1. dakikasında defansın arkasına atılan uzun pasta rakip oyunculardan kurtulan Vedat Muric'in ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. Maçın hakemi Halis Özkahya, VAR uyarısıyla Muric'in topu elle kontrol ettiğini tespit ederek, pozisyonu gol olarak değerlendirmedi.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 39'a, Sivasspor da puanını 36'ya yükseltti.