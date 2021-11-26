Çaykur Rizespor'dan öğrencilere 1500 adet eşofman

RİZE (DHA) - Çaykur Rize spor, öğrencilere 1500 adet kulübün yeşil-mavili eşofmanını dağıttı. Kulüp Başkanı Tahir Kıran, "Rizespor sevdasını çocukluktan aşılamayı hedefliyoruz. Bu sevdanın tohumlarını da buradan atmaya başladık" dedi.

Çaykur Rizespor, gençlere Rizespor ve spor sevgisi aşılamak için daha önce dağıttığı 53 bin formadan sonra, şimdi de 53 bin eşofman takımı dağıtmaya başladı. Boğaz Ortaokulu ve Çay İlkokulunda düzenlenen törende, öğrencilere 1500 adet yeşil mavili eşofman takımı dağıtıldı. Törene Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve yöneticiler katıldı. Programda sınıflar gezilerek öğrencilerle sohbet edildi, yeşil mavili eşofmanlar öğrencilere dağıtıldı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise genel anlamda sporun çocuklara sevdirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Gençlerimize ne kadar çok Rizespor'u adapte edebilirsek, futbol şuurunu oluştururuz. Futbolu gençlere aşılamak adına bu etkinlikler önemli" dedi.