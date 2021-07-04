SPOR Çaykur Rizespor'da neşeli antrenman
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SPOR Çaykur Rizespor'da neşeli antrenman

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor'da neşeli antrenmanKaptan Selim Ay'ın takımından galibiyet sevinciAntrenman sonrası Bülent Uygun'dan asker selamıRondon için bekleme sürüyorİbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) - Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp...

Çaykur Rizespor'da neşeli antrenman

Kaptan Selim Ay'ın takımından galibiyet sevinci

Antrenman sonrası Bülent Uygun'dan asker selamı

Rondon için bekleme sürüyor

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, (DHA) - Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde neşeli geçen antrenmanla sürdürdü.

Karadeniz ekibi teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde günün ikinci antrenmanını yaptı. Isınma harekerleriyle başlayan çalışma, pas oyunuyla devam etti. Yarı sahada çift kale maçla günün ikinci antrenmanı tamamlandı. Kaptan Selim Ay çift kale maç sonrası takımıyla birlikte galibiyet pozu verdi.

TRANSFERLER BEKLENİYOR

Eksik kadrosuyla çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekipte teknik direktör Bülent Uygun takıma yapılacak takviyeleri bekliyor. Özellikle hücum bölgesine yapılacak transferler için ciddi aşama kaydeden Çaykur Rizespor, Salomon Rondon transferini tamamlamak istiyor.

SPOR Çaykur Rizespor'da neşeli antrenman
SPOR Çaykur Rizespor'da neşeli antrenman
SPOR Çaykur Rizespor'da neşeli antrenman
SPOR Çaykur Rizespor'da neşeli antrenman

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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