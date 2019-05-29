Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi için Ali Koç ile görüştüklerini açıkladı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kartal, "Vedat için bir bonservis miktarı belirlemedik. Vedat'ı isteyenler var. Transferinde kimle görüşüp bu işi noktalayacağız bunu bilmiyorum ama Ali Koç ile görüşüyoruz. Fakat Vedat konusuyla ilgili çok uzun vadeli bir şekilde görüşmedik." dedi.

"İSMAİL KÖYBAŞI VE BARIŞ ALICI HAKKINDA BİLGİM YOK"

Kartal, "Sportif direktörümüz Yılmaz Bal, Aatif ve diğer oyuncularımızla görüşecek. İsmail Köybaşı ve Barış Alıcı'nın transferi hakkında henüz bir bilgim yok." diyerek sözlerini noktaladı.