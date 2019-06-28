Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: 1 Temmuz'da Fenerbahçe ile görüşeceğiz

Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, Vedat Muriqi'nin transferi için Fenerbahçe ile görüşecekleri tarihi duyurdu. Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada Kosovalı oyuncu için 1 Temmuz'da Fenerbahçe ile transfer görüşmesi gerçekleştireceklerini bildirdi.

2,5 MİLYON EURO + BERKE VE BARIŞ

Fenerbahçe yönetiminin golcü oyuncu için 2,5 milyon euro ile Barış Alıcı veBerke Özer'i teklif edeceği iddia edildi.