Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: 1 Temmuz'da Fenerbahçe ile görüşeceğiz

Çaykur Rizespor Başkanı Haasn Kartal, golcü oyuncu Vedat Muriqi için 1 Temmuz Pazartesi günü Fenerbahçeli yetkililer ile görüşeceğini açıkladı.

Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, Vedat Muriqi'nin transferi için Fenerbahçe ile görüşecekleri tarihi duyurdu. Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada Kosovalı oyuncu için 1 Temmuz'da Fenerbahçe ile transfer görüşmesi gerçekleştireceklerini bildirdi.

2,5 MİLYON EURO + BERKE VE BARIŞ

Fenerbahçe yönetiminin golcü oyuncu için 2,5 milyon euro ile Barış Alıcı veBerke Özer'i teklif edeceği iddia edildi.

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