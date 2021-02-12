Çatalhöyük Çumra Belediyespor bisiklet takımı, yeni şampiyonlar yetiştiriyor

Katıldığı uluslararası turnuvalarda bünyesinden Balkan ve Türkiye şampiyonları çıkaran Çatalhüyük Çumra Belediyespor bisiklet takımı, genç sporcular yetiştirerek bu gençlerden yeni şampiyonlar çıkarmayı hedefliyor.

Çatalhüyük Çumra Belediyespor başantrenörü İsmail Uğurlu, salgın döneminde Çumra'da bisiklet sporuna olan ilgi ve desteklerin arttığını belirtti.

Uğurlu, gençleri pandemide spora daha fazla teşvik ettiklerini ve bu gençler arasından yeni şampiyonlar çıkaracaklarını ifade etti.

Pandemi döneminde İnsanların bisiklet kullanarak açık alanda olmayı ve hareketli yaşamı tercih ettiğini dile getiren İsmail Uğurlu, pandemiyi fırsata çevirerek gençleri sporun içerisinde daha fazla tutmayı amaçladıklarını bildirdi.

Uğurlu, amaçlarının Çatalhüyük Çumra Belediyespor'un uluslararası ve ulusal turnuvalarda adını kalıcı hale getirmek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce diğer bir amacımız ise gençlerimizi spor ile aşılayıp vatana millete hayırlı bir birey olarak topluma kazandırmak. Yetiştirdiğimiz tüm sporcular hayatlarının geri kalan kısımlarında sporcu olmayacak ancak evlerde oldukları bu pandemi döneminde bilgisayar oyunlarına ve sosyal medyada vakit harcamak yerine tesislerimizde sporla iç içe olup sağlık bir birey olarak yetişiyor. Tabii kulüp bünyesinde abilerinin elde ettiği başarılar da gençlerin bisiklet sporunu yönelmesinde ateşleyici bir güç oluşturuyor. Gençlerimizin içlerinden yetenekli olanlarını seçip profesyonel düzeye taşıyoruz. Bugün Çumra'mızdan çıkan Balkan ve Türkiye şampiyonlarımız da bu aşamalardan geçti ve üst düzey sporcular oldular."

Balkan ve Türkiye'de kazanılan turnuvalardan sonra sırada Avrupa şampiyonluğun olduğunu aktaran Uğurlu, "Türkiye içerisinde elde edilebilecek tüm hedeflerimize ulaştık. Uluslararası arenada da belirli bir çıtaya yükseldik. Balkan şampiyonluğu ve 2.1 derecesindeki zorlu yarışlarda dereceler elde ettik. Bu başarılar sonrasında gözümüzü Avrupa şampiyonluğuna diktik. Güzel bir sporcu kitlesine sahibiz ve bununla birlikte Avrupa şampiyonasında dereceye girecek sporcularımızın olduğuna inanıyorum. Son dönemde kazandığı derecelerle adından sıkça söz ettiren sporcumuz Ramazan Yılmaz gibi birçok gencimizin bisiklet sporu içerisinde dünyaca ünlü hale geleceklerine inanıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Berat Bayındır