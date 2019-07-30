CAS'ın Trabzonspor kararı sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama

CAS, Trabzonspor'un 2010-11 sezonu için yaptığı başvuruyu, "Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" diyerek reddetmişti. Bu karar sonrası Fenerbahçe, ""Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu 'bir kez daha' tescillenmiş" açıklamasını yaptı.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS, Trabzonspor'un 2010-11 sezonu için yaptığı başvuruyu reddetmişti. Karar sonrasında Fenerbahçe Kulübü, resmi siteden açıklama yayınladı.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı başvuruyu reddetmesinin ardından Fenerbahçe, karar hakkında açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

"Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve Kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu 'bir kez daha' tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

CAS'TAN TRABZONSPOR'A OLUMSUZ YANIT

CAS, Trabzonspor'un 2010-11 sezonu ile ilgili yaptığı itirazı reddetti. CAS; "Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (2)

  • LEZGİN:
    şikeyle şampıyon oldüğünüz sizde en az bir tırabzonlu kadar bilirsiniz biraz gururunuz varsa kupayı iade edersiniz
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