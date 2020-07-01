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Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında futbolcusu Luke Garbutt hakkında sorulan soruya hiç beklenmedik bir şekilde yanıt verdi. Deneyimli çalıştırıcı, Luke Garbutt'u tanımadı.

Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
01.07.2020 15:38 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:48

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ı çalıştıran efsane teknik adam Carlo Ancelotti, büyük bir gafa imza attı. Düzenlenen basın toplantısında, sözleşmesi sona eren Luke Garbutt hakkındaki düşüncesi sorulan İtalyan çalıştırıcı, futbolcusunu tanımadığını söyledi.

Bir gazetecinin "11 yıldır takımda bulunan Luke Garbutt'un ayrılığı hakkında bir şey söylemek ister misiniz?" şeklindeki sorusuna şaşkın bakışlarla karşılık veren Ancelotti "O kim? Bu soru benim için sürpriz oldu. Kim olduğunu bilmiyorum" dedi.

"BU ONUN SUÇU DEĞİL"

Luke Garbutt da Carlo Ancelotti'nin kendisini tanımadığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımının altına "Diğer oyuncular, menajerin ve kulübün kendilerine saygısızlık ettiğini düşünebilirler. Bu onun suçu değil, tamamen kulübün suçu" yazdı.

Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı

12 MAÇA ÇIKTI

Everton altyapısından yetişmiş olan Luke Garbutt, 11 yıllık Everton kariyerinde sadece 12 resmi maça çıktı.

Kariyerinin çoğunu kiralık geçiren 27 yaşındaki sol bek, Cheltenham Town, Colchester United, Wigan, Fulham, Oxford United, Ipswich Town gibi takımlara kiralık gönderildi.

Sözleşmesi biten Luke Garbutt, kulüpten yeni sözleşme teklifi gelmeyince serbest kaldı.

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