Carbon coin nedir? Güncel CRBN yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Carbon, tamamen şifrelenmiş ve merkezi olmayan iletişim, sosyal besleme, veri depolama ve daha fazlasını sağlayan bir sosyal kripto merkezidir. Carbon coin nedir? Güncel CRBN yorum ve grafiği

Carbon bugünkü fiyatı ₺1,15 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺888.248 TRY. Carbon son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #1229, piyasa değeri ₺30.200.506 TRY. Dolaşımdaki arz 26.327.597 CRBN coin ve maksimum seviyede. 50.000.000 CRBN coin.

CARBON COİN NEDİR?

Carbon, tamamen şifrelenmiş ve merkezi olmayan iletişim, sosyal besleme, veri depolama ve daha fazlasını sağlayan bir sosyal kripto merkezidir. Karbon platformu çok ödüllendirici. İçerik oluşturma, staking gibi eğlenceli, oyunlaştırılmış bir ödül sisteminde ödüllendirilir. Carbon, birçok yaygın günlük kripto etkinliğini tek bir yerde birleştirir.

