Carbon coin nedir? Güncel CRBN yorum ve grafiği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Carbon coin nedir? Güncel CRBN yorum ve grafiği

Carbon coin nedir? Güncel CRBN yorum ve grafiği
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Carbon, tamamen şifrelenmiş ve merkezi olmayan iletişim, sosyal besleme, veri depolama ve daha fazlasını sağlayan bir sosyal kripto merkezidir. Carbon coin nedir? Güncel CRBN yorum ve grafiği

Carbon bugünkü fiyatı ₺1,15 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺888.248 TRY. Carbon son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #1229, piyasa değeri ₺30.200.506 TRY. Dolaşımdaki arz 26.327.597 CRBN coin ve maksimum seviyede. 50.000.000 CRBN coin.

CARBON COİN NEDİR?

Carbon, tamamen şifrelenmiş ve merkezi olmayan iletişim, sosyal besleme, veri depolama ve daha fazlasını sağlayan bir sosyal kripto merkezidir. Karbon platformu çok ödüllendirici. İçerik oluşturma, staking gibi eğlenceli, oyunlaştırılmış bir ödül sisteminde ödüllendirilir. Carbon, birçok yaygın günlük kripto etkinliğini tek bir yerde birleştirir.

Carbon, tamamen şifrelenmiş ve merkezi olmayan iletişim, sosyal besleme, veri depolama ve daha fazlasını sağlayan bir sosyal kripto merkezidir. Karbon platformu çok ödüllendirici. Eğlenceli, oyunlaştırılmış bir ödül sisteminde içerik oluşturma, stake etme gibi ödüllendirilir. Carbon, birçok yaygın günlük kripto etkinliğini tek bir yerde birleştirir.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Müge Anlı Tuğba Özay Süreyya Yalçın
Spor Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Carbon coin nedir? Güncel CRBN yorum ve grafiği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:38:55. #1.15#

title