CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 2 Temmuz Çarşamba bugün Cumhuriyet altını ne kadar? Çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 2 Temmuz Çarşamba bugün Cumhuriyet altını ne kadar? Çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın kaç TL?
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Cumhuriyet altınının fiyatı ne kadar? Yatırımcılar, özellikle Reşat altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 2 Temmuz 2025 Çarşamba tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Reşat altın ve cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar...

2 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Peki, 2 Temmuz Çarşamba çeyrek altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın saat 10:27 itibariyle yüzde -0,29 değer kaybederek 6904,61'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 2 Temmuz Çarşamba bugün Cumhuriyet altını ne kadar? Çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın kaç TL?Çeyrek altın ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:27 itibariyle yüzde -0,29 değer kaybederek 13809,22'den işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın saat 10:27 itibariyle yüzde -0,29 değer kaybederek 27575,82'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 2 Temmuz Çarşamba bugün Cumhuriyet altını ne kadar? Çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın kaç TL?Cumhuriyet altını ne kadar

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 10:27 itibariyle yüzde 3,13 artarak 28608,70'ten işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 2 Temmuz Çarşamba bugün Cumhuriyet altını ne kadar? Çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın kaç TL?Reşat altını kaç TL

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 10:27 itibariyle yüzde 3,13 artarak 29474,34'ten işlem görüyor.

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