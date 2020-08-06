Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe'ye döndü. Milli futbolcunun imzayı bugün ya da cuma günü atması bekleniyor.

Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı.

BUGÜN YA DA YARIN AÇIKLANACAK

Küçük detayların giderileceği ve Caner'in imzayı atmayı kabul ettiği belirtildi. Fenerbahçe'nin anlaşmayı resmi olarak bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, Caner Erkin'le birlikte Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş'ı kısa süre içerisinde resmileştirerek duyuracak.

Kaynak: DHA