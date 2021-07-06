Caner Erkin: Vitor Pereira hocama laf edenin karşısına ilk ben çıkacağım
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Caner Erkin: Vitor Pereira hocama laf edenin karşısına ilk ben çıkacağım

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Vitor Pereira ile çalıştığı ilk dönemde Portekizli hocaya küfredip, üzerine yürüyen Caner Erkin, düşüncesini ve duruşunu tamamen değiştirdi. Pereira'yı ilk karşılayan isim olan Caner, "Şampiyonluk için çalışacağız. Bundan sonra hocama laf edenin karşısına ilk ben çıkacağım. Oynamasam da kulübede takım için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira'nın ikinci Fenerbahçe dönemi, sıcak mesajlar ve dostluk görüntüleriyle başladı. Sarı lacivertli takımda 'yarım kalan işi' tamamlamak için geldiğini söyleyen Pereira, şampiyonluk için bütün takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Pereira'nın ilk döneminde kavga ettiği Caner Erkin'le buluşması da merak konusuydu. Caner, yönetici Selahattin Baki aracılığıyla "Onu ilk ben karşılayacağım" mesajını göndermişti ve dediğini de yaptı. Hoca'sını kapıda karşılayan ve sarılan Caner "Hoş geldin" dedi.

Caner Erkin: Vitor Pereira hocama laf edenin karşısına ilk ben çıkacağım

"BÜYÜMESİNE DE GEREK YOKTU"

Türkiye gazetesinden Emin Uluç'un haberine göre; Geçmişte aralarında yaşanan tartışmanın kazanma hırsından kaynaklandığını söyleyen Caner "Her takımda olabilecek bir olaydı. Bu kadar büyümesine de gerek yoktu. Hepsi geride kaldı." dedi.

"SICAK BİR BULUŞMA OLDU"

Caner, "Sıcak bir buluşma oldu. Takımın başarısı için hepimiz çok çalışacağız. Şampiyonluğa ulaşmak için kenetleneceğiz." ifadelerini kullandı.

"LAF EDENİN KARŞISINDAYIM"

Deneyimli futbolcu, "Bundan sonra Hoca'mıza laf edenin karşısına ilk ben çıkacağım. Oynasam da, kulübede otursam da takımın başarısı için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Takımın kaptanlarından olan Caner, bütün takıma da birlik çağrısı yaptı.

ESKİ TERCÜMANI DA SÖYLEMİŞTİ

Pereira'nın eski tercümanı Deniz Sarıtaç da geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adamın kin tutmayan biri olduğunu söyleyerek Caner ile bir problem yaşamayacağını dile getirmişti.

"HEYECANLA DÖNDÜM"

Topuk kampına hareketten önce oyuncularla bir tanışma toplantısı yapan Vitor Pereira "Fenerbahçeli yöneticiler beni aradığında çok sevindim. Çünkü orada yarım kalan bir işimin olduğunu biliyordum. Bu heyecanla döndüm. Herkesin bu heyecana ortak olmasını istiyorum. Bu sene Fenerbahçe taraftarını mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Caner Erkin: Vitor Pereira hocama laf edenin karşısına ilk ben çıkacağım
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Caner Erkin: Vitor Pereira hocama laf edenin karşısına ilk ben çıkacağım - Haberler Spor
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