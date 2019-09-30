Caner Erkin'e tepki yağdı! Taraftarlar çılgına döndü

30.09.2019 11:41

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etmişti. Özellikle Beşiktaş taraftarı skor nedeniyle futbolculara ve Abdullah Avcı'ya tepki gösterirken maç içince Caner Erkin'in olduğu bir pozisyon sonrasında oklar milli futbolcuya döndü.

CANER ERKİN'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Mücadelenin 84. dakikasında Trabzonspor atağında Nwakaeme sol tarafta topla buluştu ve içeriye katetti. Golcü oyuncu pasını sağ kanattan bindirme yapan Donis Avdijaj'a verdi, ancak oyuncu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

Yaşanan bu pozisyonda Caner Erkin, kendi kanadından bindirme yapan Avdijaj hiç mücadelede bulunmaması hatta pozisyon devam ederken saha içinde yürümesine tepki yağdı.

İşte Caner Erkin için yapılan paylaşımlardan bazıları;