Caner Erkin'e tepki yağdı! Taraftarlar çılgına döndü

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olduğu maçta yaşanan bir pozisyon sonrasında Caner Erkin'e tepki yağdı.

30.09.2019 11:41

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etmişti. Özellikle Beşiktaş taraftarı skor nedeniyle futbolculara ve Abdullah Avcı'ya tepki gösterirken maç içince Caner Erkin'in olduğu bir pozisyon sonrasında oklar milli futbolcuya döndü.

CANER ERKİN'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Mücadelenin 84. dakikasında Trabzonspor atağında Nwakaeme sol tarafta topla buluştu ve içeriye katetti. Golcü oyuncu pasını sağ kanattan bindirme yapan Donis Avdijaj'a verdi, ancak oyuncu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

Yaşanan bu pozisyonda Caner Erkin, kendi kanadından bindirme yapan Avdijaj hiç mücadelede bulunmaması hatta pozisyon devam ederken saha içinde yürümesine tepki yağdı.

İşte Caner Erkin için yapılan paylaşımlardan bazıları;

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YORUMLAR (4)

  • BEŞİKTAŞ ORDUSU:
    FİKRET ORMAN ZATEN BIRAKTI Kİ TEKRAR ADAY OLMAMALIDIR. OLURSA DA KAYBEDER DİYE TAHMİN EDİYORUM. ABDULLAH AVCI İSTİFASINI VERMELİ. FUTBOLCULARA GELİNCE, LENS, CANER ERKİN, GÖKHAN GÖNÜL , KARİUS, DİABY, BOYD, OĞUZHAN ÖZYAKUP İLE DEVRE ARASINDA DERHAL YOLLAR AYRILMALIDIR. GEREKİRSE GENÇ OYUNCULARLA YOLA DEVAM EDİLMELİ, KOCA ÇINAR BEŞİKTAŞ İÇİN BU SENE İLK 6 ZOR GÖRÜNÜYOR. HATTA KADRO DIŞILAR ŞİMDİDEN BAŞLANMALI FİKİRLERİM BUNLAR
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