Caner Erkin milli takıma asistle döndü
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Caner Erkin milli takıma asistle döndü

11.11.2020 23:11 | Son Güncelleme: 11.11.2020 23:34

Ay yıldızlı formaya 3 yıl sonra kavuşan Caner Erkin, milli takımımızın Hırvatistan karşısında attığı ikinci golün asistini yaptı.

3 yıllık aranın ardından ay yıldızlı formayla sahada yer alan tecrübeli sol beki Caner Erkin milli takıma asistle döndü.

Millilerin Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldığı maçın 41. dakikada Deniz Türüç'ün koşusunu iyi gören Erkin, uzun bir pas attı ve Deniz de yaptığı iyi koşuyla ceza alanına girip Türkiye'nin ikinci golünü Hırvat ağlarına gönderdi.

54 MAÇTA 12 GOLE KATKI YAPTI

Son olarak 6 Ekim 2017 tarihinde Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda'ya karşı sahaya çıkan Caner Erkin, son asistini 1893 gün önce Hollanda maçında yapmıtı. 32 yaşındaki futbolcunun A Milli Takımla çıktığı 54 maçta 2 gol ve 10 asisti bulunuyor.

Caner Erkin milli takıma asistle döndü
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