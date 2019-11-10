Caner, Avcı'nın kararını beğenmedi!

Beşiktaş-Denizlispor karşılaşmasının 60. dakikasında Abdullah Avcı, Caner Erkin'i oyundan alırken yerine N'Koudou'yu soktu. Caner ise Avcı'nın bu kararını beğenmedi.

10.11.2019 20:33 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:10
Caner, Avcı'nın kararını beğenmedi!

Beşiktaş-Denizlispor karşılaşmasının 60. dakikasında siyah-beyazlı takımda Teknik Direktör , ilk oyuncu değişikliğini 60. dakikada yaptı. Sarı kartı bulunan Caner Erkin'i oyundan alan Avcı, sakatlıktan dönen Kevin N'Koudou'yu sahaya sürerken Caner, Avcı'nın kararını beğenmedi.

N'KOUDOU 3 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

Tabelada 88 numarayı gören tecrübeli futbolcu şaşırarak ellerini açtı ve ardından oyun alanının kenarına geldi. Öte yandan Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşadığı sakatlık sonrasında sahalardan uzak kalan N'Koudou ise, 3 maçlık aranın ardından Denizlispor maçında forma giydi.

Kaynak: İHA
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