: Canan Karatay 'Kelle paça için' dedi, vatandaşlar sakatatçılara akın etti

25.02.2020 09:01 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:59

Dünyada binlerce kişininin ölümüne neden olan koronavirüse karşı Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerisi kelle paça çorbası içilmesi oldu. Karatay'ın önerisini dinleyenler ise kelle, paça, almak için sakatatçılara akın etti.

"KARTATAY'IN AÇIKLAMASINDAN SONRA SATIŞLARIMIZ ARTTI"

Bursa'da tarihi Tuz Pazarı'nda bulunan sakatatçılarda ayak ve kelle yok satıyor. Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle ve ayak satışlarında gözle görülür bir artış olduğunu ifade eden sakatatçılar, "Kış ayları olması münasebetiyle sakatat satışları oldukça iyi. Canan Karatay'ın açıklamalarından sonra ise ayak ve kelle satışlarımız arttı. Vatandaşlar en çok ayak ve kelle eti alıyor. Dana ayağı 9 lira, kuzu ayağı ise 3 lira 50 kuruş. Kelle etinin kilosunu ise 24 liradan satmaktayız" dedi.

"HİÇ HASTALANDIĞIMIZI HATIRLAMIYORUZ"

Kelle ve ayak alan vatandaşlar, "Senelerdir ayak ve kelle alıp, bunları çorba yaparak içiyoruz. Hiç hastalandığımızı hatırlamıyoruz. Kelle ve ayak çorbası tam bir şifa kaynağı" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Canan Karatay geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda koronavirüse karşı bağışıklık sisteminini güçlendirmek gerektiğini açıkladı. Karatay, bağışıklık sistemini güçlendirmek için de kelle paça çorbası içilmesini önerdi.

Kaynak: İHA

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