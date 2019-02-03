Canan Karatay, Fenerbahçe İçin Reçeteyi Yazdı: Her Gün Kuzu Yesinler

Canan Karatay'dan Fenerbahçe'ye her gün bir kuzu önerisi geldi. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a seslendi.

Habertürk'e konuşan Karatay, şunları söyledi:

"KOSKOCA FENERBAHÇE FUTBOLCULARINA HER GÜN BİR KUZU YEDİREMEZ Mİ?"

"Futbolcuları karbonhidratla beslemeyin. Karbonhidratla beslenen futbolcunun enerjisi ilk yarıda biter" diyen Canan Karatay, "Koskoca Fenerbahçe futbolcularına her gün bir kuzu yediremez mi?" diye sordu. Prof. Dr. Karatay, "Sporda atletlerde beslenme çok önemli. Ersun Yanal Bey'e de söyledim. Futbolcuları makarnayla beslemesinler. Karbonhidratla sporcu beslenmez. Çocuklar iyi oynuyorlar, gençler, hırslılar ama maçtan önce karbonhidratla beslendikleri için karbonhidratın verdiği enerji 45 dakika gidiyor. İkinci yarıda enerji kalmıyor. Birinci yarıda Volkan rahat, enerjisini sarf etmemiş oluyor. Biz, eşimle maçı seyrederken uzatmalar bitinceye kadar birbirimizi tutarız" dedi.

"11 KİŞİ 45 DAKİKA ZOR DAYANIYOR"

Lefter der ki; "Karbonhidrat sporcunun zehridir", alıp hayatını okusunlar. Avustralya'da açık tenis turnuvası oynandı. 3-4 saat hiç durmadan oynuyorlar. Beslenmeden dolayı yürütüyorlar. 11 kişi 45 dakika ancak dayanıyor. Bunu incelesinler. Yanlış yönlendiriliyorlar, onların besinleri yanlış. Uzun süre enerjiyi yağ ve protein verir. Yumurta sarısıyla yenilecek, atletler sarısını çıkartıyorlar. Sarının içindeki kolin çok önemlidir, beyni çalıştırıyor. Sporcunun beyninin de çalışması lazım. Yumurtanın beyazında bulunan aminoasitler çok önemli" diye konuştu.

"HALA KÜME DÜŞECEĞİZ DİYE UĞRAŞIYORUZ"

Karatay, "Ben Ersun Yanal'a dedim ki; 'Her gün bir kuzu kesin. Bu çocuklara yedirin, tutamazsınız hiçbirini. Koskoca Fenerbahçe bir kuzu yediremiyor mu futbolcularına... Bulgur yiyebilirler ama yağıyla beraber kuzu da yesinler. Tam yağlı manda yoğurdu da çok önemli" diyerek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"75 yaşıma geldim, verem oldum. Hala küme düşeceğiz diye uğraşıyoruz."