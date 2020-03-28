Can eriğin kilosu 50 TL'ye düştü
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Koronavirüs, Güncel

Can eriğin kilosu 50 TL'ye düştü

ANTALYA'da kilosu 750 TL'den satışa sunulan can eriği, fiyatı altınla yarışırken koronavirüs engeline takıldı.

28.03.2020 08:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:19
Can eriğin kilosu 50 TL'ye düştü

ANTALYA'da kilosu 750 TL'den satışa sunulan can eriği, fiyatı altınla yarışırken koronavirüs engeline takıldı. İhracat yapamayan çiftçi Cengiz Avcı, eriğin kilogram fiyatını 50 TL'ye düşürdü.

Kepez ilçesinde 1500 metrekarelik alanda sera içinde turfanda can eriği yetiştiren 10 yıllık çiftçi Cengiz Avcı, geçen haftalarda ürünlerinin ilk hasadını yaptı. Kilosu 500 TL ile 750 TL arasında değişen yılın ilk can eriklerini yurt dışındaki ülkelere ihraç eden Avcı, dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ürünlerini ihraç edememeye başladı. Gümrük kapılarında uzun süre bekleyen can erikleri ülkeler arası koronavirüs engeline takılınca Avcı, can eriğin kilosunu 50 TL'ye kadar düşürdü. Koronavirüs nedeniyle ürünlerden zarar ettiklerini anlatan Cengiz Avcı, ilerleyen süreçte eriğin kilogram fiyatının daha da düşebileceğini belirtti.

ERİĞİN KİLOSU 50- 60 TL ARASINDA2020 yılının ilk hasadını yaklaşık 15- 20 gün önce yaptıklarını anlatan Cengiz Avcı, can eriğinin kilosunu 500 TL- 750 ile arasında satışa sunulduğunu söyleyerek, "Koronavirüs ülkemizde de görüldü ve bu yüzden gümrük kapılarında TIR'ların giriş çıkışında sıkıntı oluştu. Bu yüzden eriğin kilosu 50- 60 TL'ye kadar düştü" dedi.'FİYATLAR DAHA DA DÜŞEBİLİR'Yılın ilk ürünlerini Dubai'ye gönderdiğini hatırlatan Cengiz Avcı, "Almanya, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerine TIR'larla 100- 150 kilo şeklinde ürünler gidiyordu. Fakat TIR'larımız gümrük kapılarında çok bekliyor o yüzden bizden ürün tercih etmiyorlar. Ondan dolayı fiyatları 50- 60 TL'ye kadar düşürdük. Belki fiyatlar daha da düşebilir. Biz de bu sene kazanmayalım vatandaşımız ürünlerimizi yesin istiyoruz. Erikte C vitamini olduğu için belki virüse de bir nebze faydası olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Bu süreçte TIP bulmakta da güçlük çektiklerini söyleyen Avcı, "Şoför yurt dışına çıkınca orada karantinada kalıyor. Buraya geliyor yine 14 gün karantinaya giriyor. Gümrükte 4- 5 gün bekliyor. Bu alanda da sıkıntı yaşıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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