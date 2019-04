Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

Hayatını 83 yaşında kaybeden Can Bartu'nun cenaze namazı yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak. Namazın ardından Can Bartu'nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Fenerbahçe Kulübünün de Can Bartu için statta bir tören düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: AA