Çalışma süresi 5 saate düştü, banka önlerinde kuyruklar oluştu
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Eskişehir, Banka, Yaşam

Çalışma süresi 5 saate düştü, banka önlerinde kuyruklar oluştu

İçişleri Bakanlığının Korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgenin ardından saat 12.00'de açılan bankaların şubeleri önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

23.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:42
Çalışma süresi 5 saate düştü, banka önlerinde kuyruklar oluştu

İçişleri Bakanlığının Korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgenin ardından saat 12.00'de açılan bankaların şubeleri önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Çalışma süresi 5 saate düşen bankaların önünde açılışı bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Eskişehir'de banka sırası bekleyenlerin arasında yaşlı vatandaşların olması ihtimaline karşın banka yetkilileri 65 yaşın üzerindeki vatandaşlara işlem yapılmayacağını duyurdu.

'Banka içerisine sınırlı sayıda müşteri alınacak'

Banka önlerinde beklemeye koyulan vatandaşlara bilgilendirmede bulunan banka yetkilileri, tek seferde veznelerdeki çalışan sayısının 2 katı kadar vatandaşın banka içerisine alınacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, ikinci bir karara kadar bankalardaki işlemlerin bu şekilde devam edeceğini bildirdi. Yetkililerin açıklaması üzerine banka kuyruğunda bekleyişe devam eden vatandaşların arasında bazı yaşlı vatandaşların da olması dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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