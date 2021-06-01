Çalışma hayatının yeni kuralları CHRO Summit'te ele alındı
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Çalışma hayatının yeni kuralları CHRO Summit'te ele alındı

Çalışma hayatının yeni kuralları CHRO Summit'te ele alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İş dünyasının önde gelen yöneticileri, Fortune Türkiye & DataExpert iş birliği ve BMI organizasyonuyla düzenlenen CHRO Summit 2021'de bir araya geldi.

İş dünyasının önde gelen yöneticileri, Fortune Türkiye & DataExpert iş birliği ve BMI organizasyonuyla düzenlenen CHRO Summit 2021'de bir araya geldi. Zirvede pandeminin etkisiyle ortaya çıkan yeni düzende çalışma hayatının geçireceği dönüşüm ve şirketlerin bu dönüşüme nasıl ayak uyduracağı gibi konular ele alındı.

Dünya, 2020'de pandeminin etkisiyle her anlamda zorlu bir dönemden geçerken, organizasyonlar da pek çok konuda büyük sınavlarını verdi. Bu durum birçok sürecin yeniden tasarlanması ve şekillenmesi ihtiyacını doğurdu. Bu noktadan hareketle; iş dünyasının dönüşümüne öncülük eden üst düzey yöneticiler, Fortune Türkiye & DataExpert iş birliği ve BMI organizasyonuyla düzenlenen CHRO Summit 2021'de Reshape teması ile bir araya geldi.

Türkiye'nin İK alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapan zirveye, önde gelen şirketlerin üst düzey yöneticileri ve CHRO'larının yanı sıra, İK sektöründen orta ve üst düzey yöneticiler, İK alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, İK ve yönetim uzmanları, sektör duayenleri ve basın mensupları katıldı.

Zirvede Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu ve Deloitte Türkiye İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Cem Sezgin gibi isimlerin moderatörlüğünde çok sayıda oturum düzenlendi. Zirveye katılan konuşmacılar arasında; MESS ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, BAU Global Başkanı Enver Yücel, Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Dr. Eylem Özgür, Şişecam İnsan Kaynakları Başkanı Şengül Arslan, Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, AXA Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Yavuz Ölken, Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Logo Grup CEO'su M. Buğra Koyuncu, sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş gibi iş dünyasının önemli isimleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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