Çalışan annenin emsal 'kreş' davası: Mahkeme işvereni tazminata mahkum etti

31.08.2019 11:44

Samsun'da bir bankaya ait çağrı merkezinde 7 yıldır çalışan 28 yaşındaki Zübeyde D.K. isimli kadın 1 yaşındaki çocuğu için ilgili yönetmeliğe istinaden çocuğunun bırakılması, bakılması, çocuğunu emzirmesi için çalışma yerine en fazla 250 metre mesafede yurt veya kreş kurulmasını eğer 250 metreden fazla ise çocuğunun ihtiyaçlarının giderilmesi için gidebileceği aracın sağlanmasını talep etti.

İŞVEREN REDDEDİNCE İŞ AKDİNİ FESHETTİ

Bu talebini noter kanalıyla işverene iletti. Ancak işveren tarafından gerekli girişimlerde bulunulmaması üzerine genç kadın iş akdini tek taraflı olarak feshetti. Ardından kıdem tazminatının verilmesi talebiyle 10.05.2018'de Samsun 1'inci İş Mahkemesi'ne dava açtı.

MAHKEME TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

Mahkeme 28.02.2019'da sonuçlandı ve işverenin Zübeyde D.K.'ya kıdem tazminatı ödemesine karar verdi. İşveren bu karara itiraz ederek dosyayı Samsun bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Hukuku Dairesi'ne taşıdı. Burada dosya üzerinden yapılanan değerlendirme sonucunda da 04.07.2019 tarihinde Zübeyde D.K.'ya kıdem tazminatının en yüksek faizi ile birlikte verilmesine karar verildi. Ardından toplam 26 bin 965 TL'lik kıdem tazminatı Zübeyde D.K.'ya firma tarafından ödendi.

İŞVEREN YURT AÇMAK ZORUNDA

6331 sayılı yasa ve Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik gereğince 150'den çok kadın çalışanı olan iş yerlerinde 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması için, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından çalışma yerinden ayrı ve iş yerine en fazla 250 metre mesafede bir yurt kurulması zorunluluğu bulunuyor. Eğer yurt bu mesafeden uzaksa işverenin çalışan için taşıt sağlaması gerekiyor.

YASA NE DİYOR?

6331 sayılı yasa ve 'Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik' kapsamındaki Dördüncü Bölüm olan 'Oda ve Yurtlarla İlgili Genel Hükümler'de şu ifadeler yer alıyor:

(1) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan iş yerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve iş yerine en çok 250 metre uzaklıkta EK-IV'te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

(2) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150'den çok kadın çalışanı olan iş yerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve iş yerine yakın EK-IV'te belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, iş yerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

(3) İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.

(5) Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dahil edilir.