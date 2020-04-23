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Rıza Çalımbay, Galatasaray, Emre Kılınç, Sivasspor, Spor, Haber

Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler

İsimleri Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ilgili konuşan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iki futbolcusunun da sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini söyledi.

23.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:45
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, isimleri Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hakkında konuştu. Çalımbay, "Ön anlaşma diye bir şey yapamazlar. Yapsalar bile bizim haberimiz yok. İkisi de gidebilir sezon sonunda ama bu kalan 8 maçı da çok iyi bir şekilde bitirmek zorundalar" dedi.

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya üzerinden isimleri Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hakkında yorumda bulundu.

"8 MAÇI BİTİRMEK ZORUNDALAR"

Çalımbay, Mert Hakan ile Emre Kılınç'ın sezon sonuna kadar mecburen takımda kalacağını ifade ederek, "Ön anlaşma diye bir şey yapamazlar. Yapsalar bile bizim haberimiz yok. İkisi de gidebilir sezon sonunda ama bu kalan 8 maçı da çok iyi bir şekilde bitirmek zorundalar, oynadıkları maçlarda. Ben onu da yapacaklarına yürekten inanıyorum. Gitmek isteselerdi belki devre arasında gidebilirlerdi ama devre arası onlar için pek iç açıcı olmayabilirdi, bazı aksilikler olabilirdi. Sezon başı bir takıma gitmeleri daha mantıklı ve daha güzel. Sezon sonuna kadar mecbur devam edecekler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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