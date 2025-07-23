Cagliari Calcio, İtalya'nın Sardinya Adası'nda yer alan Cagliari şehrini temsil eden profesyonel bir futbol takımıdır.Cagliari hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor?

CAGLİARİ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Cagliari, 2024-2025 sezonu itibarıyla İtalya'nın en üst düzey futbol ligi olan Serie A'da mücadele etmektedir. 2023-2024 sezonunda Serie B'de (İtalya 2. Ligi) play-off'ları geçerek Serie A'ya yükselmiş ve İtalya'nın en prestijli ligine geri dönmüştür. Kulüp, Serie A'da kalıcı olabilmek ve orta sıralara tutunmak amacıyla genç oyuncular ve deneyimli isimlerden kurulu dengeli bir kadro oluşturmaktadır.

CAGLİARİ'NİN TARİHÇESİ VE BAŞARILARI

Cagliari Calcio'nun en büyük başarısı, 1969-1970 sezonunda Serie A şampiyonu olmasıdır. Bu şampiyonluk, hem kulüp hem de Sardinya Adası için tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçmiştir. Takımın o dönemdeki yıldızı İtalyan futbolunun efsanelerinden biri olan Gigi Riva'ydı. Riva, kulüp tarihinin en golcü ismi olarak da bilinmektedir.

Cagliari, geçmişte UEFA Kupası'na (şimdiki adıyla UEFA Avrupa Ligi) katılma hakkı da elde etmiştir. Ancak genellikle Serie A ile Serie B arasında gidip gelen bir profil çizmiştir. Bu nedenle kulüp, genellikle mücadeleci yapısıyla tanınır.

2024-2025 SEZON KADROSU VE HEDEFLERİ

2024-2025 sezonu itibarıyla Cagliari, teknik direktör Claudio Ranieri önderliğinde ligde kalıcı olmayı ve genç yeteneklerini vitrine çıkarmayı hedeflemektedir. Özellikle altyapıya önem veren bir yapıya sahip olan kulüp, Sardinya bölgesindeki genç oyunculara şans tanımaktadır.

Transfer döneminde yapılan takviyelerle kadro derinliğini artıran Cagliari, özellikle defansif disipline dayalı futbol anlayışıyla zorlu rakiplere karşı dirençli performanslar sergilemektedir. Hücum hattında ise kontra atakları etkili kullanan takım, hızlı oyuncularla pozisyon yaratmayı hedeflemektedir.

TARAFTAR KÜLTÜRÜ VE STADYUM

Cagliari Calcio'nun maçlarını oynadığı stadyum, Unipol Domus (eski adıyla Sardegna Arena) olarak bilinir. Yaklaşık 16.000 kişilik kapasiteye sahip bu modern stadyum, hem atmosferi hem de Sardinya adasının futbol tutkusunu yansıtan yapısıyla tanınır.

Cagliari taraftarları, özellikle iç saha maçlarında takımlarına büyük destek verirler. Sardinya adası sakinlerinin kimliklerini yansıtan bir sembol olan kulüp, ada halkı için bir gurur kaynağıdır.

CAGLİARİ'NİN RAKİPLERİ VE DERBİLERİ

Cagliari'nin coğrafi konumu nedeniyle klasik anlamda bir "yerel derbisi" bulunmasa da, zaman zaman Napoli, Palermo gibi Güney İtalya ekipleriyle olan mücadeleleri daha çekişmeli geçmektedir. Ayrıca, Serie B'de geçirdiği sezonlarda Genoa, Pisa, Parma gibi takımlarla rekabet etmiştir.

CAGLİARİ SERİE A'DA AYAKTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Cagliari, 2024-2025 sezonunda Serie A'da mücadele eden, İtalya'nın Sardinya Adası'ndan gelen bir futbol kulübüdür. Tarihinde Serie A şampiyonluğu yaşamış olması, onu özel kılmaktadır. Bugün ise hedefi ligde kalıcı olmak, genç yetenekleri geliştirmek ve futbolseverlere keyifli mücadeleler sunmaktır.

Futbolseverler için hem nostaljik bir anlam taşıyan hem de geleceğe umutla bakan Cagliari Calcio, Serie A'nın renkli ekiplerinden biri olmaya devam ediyor.