Cagliari - Benevento İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
06.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:19
Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Cagliari - Benevento maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Cagliari - Benevento maçıdır. Peki Cagliari - Benevento maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
CAGLİARİ - BENEVENTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Cagliari - Benevento maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 14:30 'da başlayacaktır.
CAGLİARİ - BENEVENTO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Cagliari - Benevento maçını Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanalından izleyebilirsiniz.
CAGLİARİ - BENEVENTO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Sardegna Arena, Cagliari'da oynanacak.