Çağla Kubat'ın sporcuları dünyanın zirvesinde

OYUNCULUK kariyerinin yanı sıra rüzgar sörfünde uluslararası alanda yıllarca şampiyonluklar yaşayan eski Türkiye güzeli Çağla Kubat, yetiştirdiği sporcularla da ülkemize büyük gurur yaşattı.

OYUNCULUK kariyerinin yanı sıra rüzgar sörfünde uluslararası alanda yıllarca şampiyonluklar yaşayan eski Türkiye güzeli Çağla Kubat, yetiştirdiği sporcularla da ülkemize büyük gurur yaşattı. İtalya'nın Garda Gölü'nde 20-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenen IFCA Küçükler ve Gençler Rüzgar Sörfü Slalom Dünya Şampiyonası'nda Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nün milli sporcularından 14 yaşındaki Elif Ercan, U17 ve U15 kadınlar kategorilerinde, aynı yaştaki Tan Tandoğan ise U15 erkekler kategorisinde dünya şampiyonu oldu. U15 kadınlarda yine Çağla Kubat'ın sporcularından Mimosa Meroni, U15 erkeklerde Mert Kaçan, dünya ikinciliğini elde etti. U17 kadınlarda Mihriban Ayşe Demirkut, U15 kadınlarda Çağla Anadol dördüncülüğü aldı.

Çeşme Alaçatı'da eşi ünlü sörfçü Jimmy Diaz'la açtığı sörf kulübünde yetiştirdiği sporcularla Slalom Dünya Şampiyonası'nda ülkemize 3 dünya şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği getiren Kubat, büyük bir gurur yaşadığını söyledi. Genç sporcuların tümünün küçük yaşlardan beri kulüpleri bünyesinde sörf eğitimi alıp yarışmalara katıldığını belirten Çağla Kubat, "Kendi yetiştirdiğim sporcuların böyle bir başarı kazanması bugüne kadar yaşadığım bütün şampiyonluklardan daha değerli. Çok önemli destekleri için Türkiye Yelken Federasyonu'na teşekkür ederim. Alaçatı'da pek çok gencin yetiştiği rüzgör sörfü koyunun bu başarıdaki payı büyük. Umarım bu bölgeyi sörf için korumayı başarır ve Türk sporuna ve turizmine katkı sağlamaya devam ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş