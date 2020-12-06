Samsun'da Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım

06.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:24
Samsun'da Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım yaptı.

SASKİ Genel Müdürlüğü, gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak ve Samsun'un geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşınması hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kavak, Ladik, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba ve Salıpazarı'nda yeni atık su arıtma tesisleri inşa eden SAKSİ, il genelinde atık su arıtma tesisini 27'ye çıkardı.

Toplam 140 milyon liralık yatırım olan Kavak, Ladik, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba ve Salıpazarı atık su arıtma tesisleri, uzaktan müdahale, tesise ait verileri depolama ve ekipmanların gerektiği zamanda devreye girip çıkmasını sağlayarak enerji tüketimini azaltan otomasyon gibi teknolojik sistemleri ile de dikkati çekiyor.

"Tüm ilçelerinde arıtma tesisi olan Karadeniz'de tek, Türkiye'de ise beşinci kentiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşilırmak ve Kızırırmak havzalarını korumak için yatırımlarına devam ettiklerini belirtti.

SASKİ ile 17 ilçede kalkınmış bir Samsun için büyük projelere imza attıklarını dile getiren Demir, "Atık su arıtma tesislerinden altyapıya, içme suyu depolarının inşasından bakım onarımına, üst yapıdan dere ıslah ve temizlik çalışmalarına, sağlıklı içme suyu temininden yağmur suyu ızgaralarının temizliklerine kadar hizmet sahamız içerisinde yer alan her alanda vatandaşımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Kavak, Ladik, Vezirköprü ve 19 Mayıs ilçesindeki atık su arıtma tesislerinin açılışının yapıldığını, inşaatı devam eden Salıpazarı atık su arıtma ve Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin en kısa sürede bitirileceğini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gereken ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri aynı anlayışla gece gündüz çalışıyoruz. Çevre konusunda hassasiyetimiz çok yüksek. Çünkü bütün derdimiz yarınlarımıza daha yaşanılır bir çevre bırakmak. Yaptığımız atık su arıtma tesisleri yatırımları ile tüm ilçelerinde arıtma tesisi olan Karadeniz'de tek, Türkiye'de ise beşinci kent biziz."

Samsun'da Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım
Samsun'da Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

İlgili Haberler

4 çocuk annesi kadın girişimciden 2.2 milyon liralık yatırım
4 çocuk annesi kadın girişimciden 2.2 milyon liralık yatırım
Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı
Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı
Muş'ta tarım ve hayvancılığa 1 milyon 600 bin liralık devlet desteği
Muş'ta tarım ve hayvancılığa 1 milyon 600 bin liralık devlet desteği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin Ebru Şallı Ivana Sert Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Erol Bulut Necip Uysal Nacer Chadli Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Deprem Kocaeli Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 14:40:02. #1.15#
title