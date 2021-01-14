Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

14.01.2021 21:34 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:38
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turunda Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşılaştı.

ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turunda Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşılaştı. Alanyaspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle biten maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları maçı değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Öncelikle rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. İyi bir mücadele iyi bir oyun oldu. Hafta sonundaki maçta da başarılar diliyorum. Bugün bizim açımızdan iyi bir oyun oldu. Her zamanki oyunumuzu yine sahaya yansıttık. Bu sefer attığımız gollerle de bunu taçlandırdık. Ligde de inşallah bunun yansımaları olacaktır. Son 8'e kaldığımız için sevinçliyiz. Geçen sene final oynadık. Bu sene yine final oynayıp, bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz. Bugünkü galibiyetten dolayı oyuncularımızı isteklerinden, arzularından dolayı kutluyoruz" dedi.

ERZURUMSPOR CEPHESİ

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, Süper Lig'de zor bir dönemden geçtiklerini, hedeflerinin kupa olmadığını söylerken, "Geçen hafta Fenerbahçe maçında verdiğimiz 5 sakatlıktan sonra burada maç sayısı az olan oyuncularla oynamayı düşündük. Çünkü bizim için önemli olan ligde mücadele etmek. Bizim için devam eden zorlu bir süreç var. Burada da oynamayan oyuncularımızın performansını görmek için böyle bir kadroyla çıktık. İyi başladık maça, öne de geçtik. Aslında başa baş kontrollü götürdüğümüz bir maç ama uzun zaman oynamayan oyuncularımızın adaptasyonu zor oluyor. Alanya güçlü bir takım. Biz bundan sonraki lig sürecine bakıyoruz. Yaptığımız 4-5 transfer var. Artık hemen toparlanıp ligde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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