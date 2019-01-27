Büyük Menderes Nehri Taştı, 5 Bin Dekar Tarım Arazisi Arazi Su Altında Kaldı

Aydın'da Büyük Menderes Nehri, 5 yerden setleri patlattı. Patlayan setlerden taşan sular, 5 bin dekar ekili tarım arazisini sular altında bıraktı.

ÇİFTÇİLER TEDİRGİN

Koçarlı ve İncirliova sınırları arasından geçen Büyük Menderes Nehri, aşırı yağmur nedeniyle saat 01.00 sıralarında 5 yerden taştı. Taşan sular, 5 bin dekar ekili tarım arazisinin sular altında kalmasına neden oldu. Arazilerini su basan köylüler, tarlalarında kalan malzemeleri kurtarmaya çalışırken, zor anlar yaşadı. Suların yükselmeye devam etmesi, Büyük Menderes'e 4 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Hacıaliobası ve Sınırteke mahallerinde yaşayanları korkuttu.

DEVLETTEN YARDIM ELİ BEKLİYORLAR

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, tarım arazisi dışında mahallerin de risk altında olduğunu belirterek, "Şu anda 5 bin dekar tarım arazisi sular altında kaldı. Suyla dolan arazilerin çoğunda bezelye, buğday, arpa ve yonca ekiliydi. Çiftçimiz, büyük zarara uğradı. Setlerin patlamasıyla araziye dolan su yakın mahallere doğru yönelmeye başladı. Devlet Su İşleri ( DSİ) yetkililerini de aradık; ancak şu an için yapacak bir şey yok. İnşallah sular azalır, yağmurların arkası kesilir ve mahalle halkı da bu tehlikeden kurtulur. Mağdur olan çiftçilerimize yardım elinin uzatılmasını bekliyoruz" dedi.

"ZARARIM 500 BİN TL"

Büyük Menderes Nehri'ne en yakın arazilerden birinin sahibi olan Murat Şayık ise "Arazimde 250 dekar bezelye ve hayvanların yiyeceği yonca ekiliydi. Tamamı sular altında kaldı. Sular hala yükseliyor. Bu bir doğal afettir. İnşallah devletimiz bizlerin yanında olur. Yaklaşık 500 bin TL zararım var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şu anda çaresiziz. Sabah geldiğimde önce bir şey yoktu; ama setler bir anda patlayınca 1 saat içinde tüm arazim sular altında kaldı" diye konuştu.





Kaynak: DHA