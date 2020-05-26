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Bursasporlu PFDD Futbol Okulu kapılarını açıyor

Bursasporlu PFDD Yaz Futbol Okulu kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Bursasporlu PFDD Futbol Okulu kapılarını açıyor
26.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:20

Bursasporlu PFDD Yaz Futbol Okulu kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kayıtlar 1 Haziran'da başlayacak. Başkan Ahmet Suphi Evke, "Yeni normalleşme kapsamında tüm önlemlerle çalışmalar başlıyor" dedi.

Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği(PFDD), Yeşil Beyazlılara yeni futbolcular kazandırmak için kolları yeniden sıvadı. Coronavirüs salgını yüzünden hayatın durduğu ülkede futbol sektörü de süreçten etkilenirken, yaklaşık 3 ay sonra yeni normalleşme ışığında hazırlıklar başlıyor.

Timsah'a yeni isimleri kazandırmayı hedefleyen Bursaspor PFDD Yaz Futbol Okulu'nda kayıtlar 1 Haziran Pazartesi tarihinden itibaren başlıyor. 5 ila 14 yaşındaki futbolcular, deneyimli eğitimcilerine gözetiminde çalışmalar gerçekleştirecek. Tesiste tedbirler ise en üst seviyede alınacak.

Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği(PFDD) Başkanı Ahmet Suphi Evke, sporun insan hayatındaki önemine değinirken, "Ülke ve dünyamız zor zamanlardan geçiyor. Yeni normalleşmenin önemli bir parçası da spor. Bizler de spor adamları olarak sürece katkı sağlamak için kolları sıvadık. Futbol okulumuzun kapılarını 1 Haziran'dan itibaren açıyoruz" diye konuştu.

Bursaspor Şükrü Şankaya Futbol Okulu'nda COVID-19'a karşı tüm tedbirleri en üst seviyede aldıklarını vurgulayan Başkan Evke, " Her şeyden önce sağlık geliyor. Futbol okulumuzda da teyakkuza geçmiş durumdayız. Tesise gelenler dezenfekte edilmiş paspaslara bakarak giriş yapılacak. Öncelikle anne, baba ve sporcular dahil olmak üzere gelen tüm misafirlerin ateşleri ölçülerek kontrol edilecek. Herkes geliş saatleriyle kayıt defterine işlenecek. Açıkta yiyecek ve içecek satışı olmayacak" dedi.

Sporcuların da sağlığının korunması için özen gösterdiklerini vurgulayan Ahmet Suphi Evke, "Antrenmanlar haftada 3 gün 1 saat olacak. Sporcular yelekleri 1 kez kullanacak. Soyunma odaları 1'er saat arayla kullanılacak ve sıklıkla dezenfekte edilecek. Tesiste mutlaka sosyal mesafe şartlarına dikkat edilecek. Çalışma programına dair bilgiler kayıt esnasında verilecek" açıklamasını yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA

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