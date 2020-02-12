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Bursasporlu kaleci Canberk Yurdakul, FC Shkupi ile kiralık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kalecilerinden Canberk Yurdakul, Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi tarafından kiralandı.

12.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:50
Bursasporlu kaleci Canberk Yurdakul, FC Shkupi ile kiralık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden 'un kalecilerinden Canberk Yurdakul, Kuzey takımı FC Shkupi tarafından kiralandı.

Yeşil-beyazlı kulubün internet sitesinde yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Canberk Yurdakul'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Futbolcumuz sezon sonuna kadar Kuzey Makedonya Ligi ekiplerinden FC Shkupi takımına kiralanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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