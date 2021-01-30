Bursaspor'un efsane ismi Batalla'ya duygulandıran sürpriz
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Bursaspor'un efsane ismi Batalla'ya duygulandıran sürpriz

30.01.2021 13:12 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:15
Bursaspor'un efsane ismi Batalla'ya duygulandıran sürpriz

Bursasporlu taraftarın 'Batalla' ismini verdiği minik oğlu, Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla ile buluştu.

Bursasporlu taraftarın 'Batalla' ismini verdiği minik oğlu, Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla ile buluştu. Renkli anların ortaya çıktığı sürprizde, Arjantinli yıldız da duygu anlar yaşadı.

Bursaspor'da 8 sezon boyunca forma giyen ve yeşil-beyazlıların Süper Lig şampiyonluğuna ulaştığı 2009/10 sezonundaki kadronun da önemli yapıtaşlarından biri olan Arjantinli Pablo Martin Batalla, geçtiğimiz hafta Bursa'ya geldi. Kentte yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan ve adını Bursaspor'un efsaneleri arasına yazdıran Arjantinli yıldız, Otto Medya'yı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Dinçtürk ile bir araya geldi.Renkli anların yaşandığı ziyarette Batalla'ya sürpriz yapıldı. İkinci erkek çocuğuna 'Batalla Kerem Ege' ismini veren Sebahattin Altun ve minik oğlu, Arjantinli yıldız ile buluştu. Minik 'Batalla'yı kucağına alarak seven Arjantinli, duygulu anlar yaşadı. Ziyaretin ardından Arjantinli yıldız Batalla, minik Batalla Kerem Ege ve ailesi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.Batalla'yı bir başka sevdiklerini dile getiren Sebahattin Altun, "Gençliğimizin iyi bir futbolcusu, 'maestro'su. Bursa'da bir Batalla daha olmasını istedik, bu yüzden çocuğumuza 'Batalla' ismini koyduk. Olumlu tepkiler de aldık, başta eşim negatif bakıyordu ama sonrasında gelen olumlu tepkiler sonrası onun da fikri değişti. Eşimin istediği ismi de koyduk. İlk büyük oğluma 'Batalla' ismini vermek istiyordum fakat aile fertleri karşı çıkmıştı, ikinci oğluma nasip oldu" dedi

- Bursa
Bursaspor'un efsane ismi Batalla'ya duygulandıran sürpriz
Bursaspor'un efsane ismi Batalla'ya duygulandıran sürpriz
Bursaspor'un efsane ismi Batalla'ya duygulandıran sürpriz
Bursaspor'un efsane ismi Batalla'ya duygulandıran sürpriz
Bursaspor'un efsane ismi Batalla'ya duygulandıran sürpriz
Bursaspor'un efsane ismi Batalla'ya duygulandıran sürpriz
Bursaspor'un efsane ismi Batalla'ya duygulandıran sürpriz
Bursaspor'un efsane ismi Batalla'ya duygulandıran sürpriz
Bursaspor'un efsane ismi Batalla'ya duygulandıran sürpriz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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