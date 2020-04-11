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Pablo Martin Batalla, Bursaspor, Türkiye, Lugano, Spor

Bursaspor'un efsane ismi Batalla: Bir gün Bursaspor'da çalışmak isterim

Bursaspor'un efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla, "Bursaspor benim ikinci evim, çok güzel şeyler yaşadım. Bir gün Bursaspor'da çalışmak isterim" dedi.

11.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:59
Bursaspor'un efsane ismi Batalla: Bir gün Bursaspor'da çalışmak isterim

Bursaspor'un efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla, "Bursaspor benim ikinci evim, çok güzel şeyler yaşadım. Bir gün Bursaspor'da çalışmak isterim" dedi.

Bursaspor'un efsane oyuncusu ve takım kaptanlarından Pablo Martin Batalla, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayına konuk oldu. 

Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin, evlerinde kalarak tedbirler aldığına işaret eden Batalla, korku ve endişenin olduğunu ancak kendilerini de bu şekilde koruyabileceklerini kaydetti. Arjantin'e dönmesinin ardından, arkadaşlarıyla birlikte bir süre aynı takımda futbol oynamaya devam eden Batalla, "Bu arkadaşlarıma, onlarla bir gün birlikte maç yapmak için verdiğim bir sözdü. 2-3 maçlık bir süreç oldu ama bu süreçte, bu rüyayı gerçekleştirdiğim kendimi çok mutlu hissettim" dedi.

"ARJANTİN'DE ANTRENÖRLÜK KURSUNA BAŞLADIM"

Türkiye'de ilk gününden itibaren çok güzel anılar yaşadığını ve burada oynadığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Batalla, Bursaspor'dan bir dönem ayrılarak Çin'de kariyerine devam etmesiyle ilgili ise, "Çin'e giderek futbol oynayacağımı tahmin edememiştim" şeklinde yorumladı. Sene başında Türkiye'ye yeniden gelmeyi düşündüğünü kaydeden Arjantinli, "Antrenörlük kursuna gelmek istiyordum, Türkiye'deki olanakları inceledim ancak o kadar da kolay olmadığını gördüm. Bu yüzden Arjantin'de antrenörlük kursuna başladım" diye konuştu.

"BURSASPOR İKİNCİ EVİM"

Bursaspor'a ilişkin düşüncelerini de paylaşan Batalla, "Bursaspor benim ikinci evim. Bursaspor'da çok güzel şeyler yaşadım. Bir gün hem Bursaspor'da çalışmak, hem de geçen sene yaptığım gibi tesislere ve maçlara gelmek isterim" ifadelerini kullandı. Bursaspor'u yakından takip ettiğini de dile getiren Batalla, "Bursaspor'un son durumunu biliyorum. İyi bir konumdaydı ama şu anda liglerin ne olacağını bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"EN ZORLANDIĞIM OYUNCU LUGANO'YDU"

Türkiye'de en çok zorlandığı savunma oyuncusunun, uzun bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Uruguaylı Diego Lugano olduğunu kaydeden Batalla, "Her zaman iyi seviyedeki takımlarda tecrübeli oyuncularla oynayacağınız zaman zorluk çekeceğinizi bilirsiniz. Onlardan biri de Lugano'ydu. Lugano'ya karşı oynayacağınız zaman, hem iyi bir oyuncu olduğunu hem de maç boyunca sizi rahatsız edeceğini biliyorsunuz. Karşısında oynadığım oyunculardan en zorlu olanıydı diyebilirim" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞU UNUTAMIYORUM"

7 sene Bursaspor'da oynadığını ancak şampiyonluğu unutamadığını vurgulayan Batallla, "Bursaspor'da birçok güzel anım oldu ancak şampiyonluğu unutamıyorum. Şampiyon zamanı ve sonrasındaki kutlamalar, inanılmaz anlardı. Daha sonrasında şampiyon takımdaki arkadaşlarımla buluştuğumda tekrar o anları yaşadım. O anlar benim için unutulmazdı" dedi. Bu süreçte pek çok oyuncu ile oynadığını da dile getiren Batalla, sahada en iyi anlaştığı oyunculara ilişkin gelen soruyu ise, "Bu soruyu dönem dönem olarak cevaplayabilirim. İlk etapta Ivan Ergiç ile oynamayı seviyordum, Ozan İpek ile de aynı zamanda çok iyi anlaşıyorduk. Daha sonra takım değişti, Fernando Belluschi ve Sebastian Pinto ile oynamak da çok büyük bir zevkti, çok iyi tanıyorduk birbirimizi diyebilirim. Daha sonra sportif açıdan başarılı bir dönem olmasa bile Cristobal Jorquera'yı söyleyebilirim, hem saha içerisinde hem saha dışında çok iyi anlaşıyorduk. Çok güzel dönemlerdi" şeklinde yanıtladı.

"UZMANLARI DİNLEMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Son olarak taraftara da seslenen Batalla, "Öncelikle taraftarımıza Türkiye'de uzmanları dinlemelerini tavsiye ediyorum, tabii ki hepimiz evde sıkılıyoruz çünkü özgürlüğümüz kısıtlanmış durumda ama bu süreçte uzmanları dinlemek çok çok önemli. Taraftarımız da umarım bu anlardan keyif almıştır, ben çok keyif aldım. Taraftarımıza kucak dolusu sevgiler yolluyorum" ifadelerini kullandı.


- Bursa

Kaynak: DHA

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