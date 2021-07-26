Bursaspor, İsmail Çokçalış'ın sözleşmesini uzattı
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Bursaspor, İsmail Çokçalış'ın sözleşmesini uzattı

Bursaspor, İsmail Çokçalış'ın sözleşmesini uzattı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

BURSASPOR, defans oyuncusu İsmail Çokçalış'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

BURSASPOR, defans oyuncusu İsmail Çokçalış'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 21 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış'ın 2022 yılında sona erecek olan sözleşmesinin yapılan görüşmeler neticesinde 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin Bursaspor'a ve oyuncuya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.


Bursaspor, İsmail Çokçalış'ın sözleşmesini uzattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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