Bursaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Spor
Bursaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, liglere verilen milli arada Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacak yeşil-beyazlı takım, Özlüce Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Özcan Bizati yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayıp pas pres oyunuyla devam etti.

Takım, idmanın son bölümde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, İstanbul'a hareket edecek.

Bursaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Büşra Nur Yılmaz - Spor Haberleri
Banyodan canlı yayın yapan Diagne'den bir bomba video daha! Türk esnafına isyan etti

Banyodan canlı yayın yapan Diagne'den bir bomba video daha! Türk esnafına isyan etti

 Galatasaray'da Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray'da Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

 Aslan transferde hedefi çok net koydu! İşte Galatasaray'ın gündemindeki 3 futbolcu

Aslan transferde hedefi çok net koydu! İşte Galatasaray'ın gündemindeki 3 futbolcu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title