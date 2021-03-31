Bursaspor'da bu sezon 14 oyuncu, ilk kez A Takım'da forma giydi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor'da bu sezon 14 oyuncu, ilk kez A Takım'da forma giydi

Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor
Bursaspor'da bu sezon 14 oyuncu, ilk kez A Takım'da forma giydi

Altyapısıyla öne çıkan Bursaspor'da, bu sezon yaşanan mali kriz genç oyuncuların daha fazla kendilerini göstermesini sağladı.

Altyapısıyla öne çıkan Bursaspor'da, bu sezon yaşanan mali kriz genç oyuncuların daha fazla kendilerini göstermesini sağladı. Yeşil beyazlılarda 14 oyuncu, ilk kez A Takım ile resmi maça çıktı.

Transfer engeli ve mali sorunlar nedeniyle bu sezon tamamen özüne yönelen Bursaspor'da, altyapıdan yetişen pek çok genç oyuncu, ilk kez A Takım formasını terletmenin onurunu yaşadı. Yalnızca bu sezon dahilinde tam 14 oyuncu, lig ve kupa serüveninde ilk kez Bursaspor A Takımı ile resmi mücadeleye çıktı. Bu isimlerin tamamının altyapıdan yetişen oyuncular olması da dikkat çekti.

Ligde de en fazla altyapı oyuncusu oynatan kulüp olan Bursaspor'da; Deniz Aydın, Tuğbey Akgün, Kerem Şen, Taha Altıkardeş, Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altındiş, Canberk Yurdakul, Abdullah Tazgel, Eren Güler, Kerem Kök, Ömer Görgüç, Hasan Basri Ünal, Şamilcan Bahçeli ve Kadir Yiğit, yeşil beyazlı forma ile ilk maçlarına bu sezon çıktı.

Kulübün yakın tarihine bakıldığında ise, en genç yaşta A Takım'da resmi maça çıkan ilk 20 oyuncudan 14'üne, mevcut teknik direktör Mustafa Er'in şans tanıdığı görülüyor. Kerem Kök ve Kadir Yiğit, henüz 16 yaşındayken Bursaspor formasıyla ter dökerek öne çıktı. Sezon genelinde ise ligin yanı sıra kupa maçları da dahil edildiğinde Bursa ekibinde 26 altyapı oyuncusu süre aldı.


Bursaspor'da bu sezon 14 oyuncu, ilk kez A Takım'da forma giydi
Bursaspor'da bu sezon 14 oyuncu, ilk kez A Takım'da forma giydi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Ali İhsan Su Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor'da bu sezon 14 oyuncu, ilk kez A Takım'da forma giydi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:08:49. #1.16#
title